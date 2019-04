Se sei stanco tra una corsa e l'altra puoi prendere la metro e scendere a piazza della Chiesa Nuova. Un discorso surreale, che può diventare realtà facendo riferimento alla mappa e al percorso della maratona di Roma pubblicato sul sito ufficiale. Nel tragitto degli atleti spunta infatti una fermata inesistente della metropolitana, che porta la dicitura "Chiesa Nuova". La stazione della metro, oltre ad essere fantasma, non compare neanche in un progetto ufficiale, nonostante in passato si fosse parlato di un'ipotesi di fermata nella zona vicino Vittorio Emanuele. L'idea di una nuova stazione vicino Piazza San Pietro, tuttavia, venne scartata non solo per la collocazione, ma anche per la presenza di reperti archeologici nel terreno, tali da impedire gli scavi. La paura di cedimenti strutturali nel centro storico aveva fermato l'idea sul nascere; un'idea riportata in auge dal tracciato della maratona, che riporta "Chiesa Nuova" tra le stazioni. Una fermata fantasma in una delle piazze che, oltre ad ospitare una delle chiese più belle di Roma, a detta degli organizzatori accoglierebbe uno snodo cruciale della metro capitolina.

La fermata fantasma

Il dettaglio di una fermata della metro aggiuntiva emerge proprio nei giorni in cui il servizio di trasporti è in crisi, con la chiusura delle fermate della Metro A Spagna, Barberini e Repubblica, anche se in passato l'ipotesi era diventata concreta. Qualche tempo fa si parlava per l'appunto di una fermata della metropolitana a piazza della Chiesa Nuova, con un possibile incrocio tra la Metro C e la Metro A. Tuttavia, proprio a causa delle problematiche legate agli scavi e al ritrovamento di reperti archeologici, l'ipotesi tramontò sul nascere. A questo si era aggiunto anche un problema di collegamento, problema che gli organizzatori della maratona di Roma hanno dimenticato, mettendo nel tracciato della manifestazione una fermata che non c'è e che, probabilmente, non ci sarà.