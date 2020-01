Anche il 2020 si apre con una brutta notizia per quanto riguarda le librerie di Roma: da domani chiuderanno i battenti due librerie del gruppo Feltrinelli, si tratta di Feltrinelli International, sita in via Vittorio Emanuele Orlando, e della libreria Feltrinelli di via Giovanni Pierluigi da Palestrina, all'angolo con piazza Cavour. Stando a quanto di apprende la decisione del gruppo milanese è giunta nell'ambito di un ridimensionamento delle spese nella Capitale per quanto riguarda i propri punti vendita visti i costi di gestione sempre più alti, ai quali probabilmente i ricavi non riescono a far fronte. Per quanto riguarda la Feltrinelli International, amatissima in particolare da turisti e studenti vista la presenza di numerosissimi libri in lingua, una parte dei volumi saranno trasferiti nella sede attigua, sempre in via Vittorio Emanuele Orlando.

Negli scorsi mesi la chiusura de La Pecora Elettrica e della Libreria del Viaggiatore

Si tratta dell'ennesima pessima notizia per gli appassionati di lettura che negli scorsi mesi hanno già visto la Capitale perdere la Libreria del Viaggiatore, in via del Pellegrino, la libreria Coliseum, in via del Teatro Valle e la Pecora elettrica, in via delle Palme a Centocelle, oggetto di una serie di attacchi incendiari iniziati nell'aprile del 2019 e terminati nel novembre dello stesso anno quando i proprietari dopo i lavori di ristrutturazione effettuati per riaprirla sono stati costretti ad annunciarne la chiusura definitiva.

In dieci anni a Roma hanno chiuso 223 librerie

Secondo i dati forniti da Confcommercio, a Roma dal 2007 al 2017 hanno chiuso 223 librerie: la Regione Lazio nell'ultimo bilancio ha per questo stanziato per il nuovo anno in corso un milione di euro per le librerie indipendenti, oltre a un fondo dedicato che prevede altri 250 mila euro per il 2020 e 300 mila euro per i due anni successivi.