Si indaga a Roma sull'investimento di una donna di 70 anni avvenuto la scorsa notte in via Cesare de Fabritiis a due passi da via delle Medaglie d'Oro alla Balduina, periferia residenziale a Nord della capitale. La persona al volante dell'auto coinvolta invece di fermarsi a prestare soccorso, ha inchiodato non lontano dal luogo dell'investimento dando fuoco alla vettura che è stata divorata dalle fiamme, costringendo i vigili del fuoco a intervenire. Una dinamica dei fatti senza dubbio anomala, che lascia spazio per pensare alla premeditazione del gesto.

Soccorsa la vittima di quello che potrebbe così non essere un incidente ma un tentato omicidio è stata trasportata in ambulanza al Policlinico Gemelli in codice rosso: ha riportato gravi lesioni, tra cui la rottura del bacino, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Per ricostruire quanto accaduto e trovare l'investitore sono a lavoro gli uomini del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale. Al momento nessuna ipotesi è ancora esclusa: "Si indaga a 360 gradi".