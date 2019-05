I camion si incontreranno a Saxa Rubra per il trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a una ‘macchina madre' per essere poi trasferiti altrove, destinazione lo smaltimento. Ama insieme ai dipartimenti del Comune di Roma avrebbe individuato una nuova area localizzata nella zona dell'ex Gran Teatro per attivare la procedura prevista entro la fine del mese di giugno e in sostituzione alla trasferenza nel sito di Ponte Malnome, prevista per massimo sei mesi. Appresa la notizia, Marcello Ribera, vicepresidente della Commissione Ambiente del XV municipio ha presentato un'interrogazione per il gruppo del Partito Democratico di minoranza in municipio al presidente Cinque Stelle Stefano Simonelli, per avere informazioni sull'argomento, per capire nel dettaglio la corrispondenza intercorsa tra municipio e Campidoglio, in che modo saranno svolte le operazioni, la tipologia di rifiuti coinvolti, e la posizione dell'amministrazione. Question time alla quale il minisindaco dovrà rispondere domani, in occasione della Commissione Ambiente, convocata alle ore 14. Da capire, nel dettaglio, che tipo di lavoro sarà svolto da Ama sull'area e per quanto tempo.

Secondo quanto appreso, dovrebbe trattarsi dei rifiuti che prima probabilmente smaltiva l'impianto di trattamento meccanico biologico di via Salaria, prima del vasto incendio e della conseguente chiusura. "Il tema è delicato, è necessario informare i cittadini e predisporre un rapporto diverso con il territorio prima di prendere decisioni – ha detto Ribera, contattato da Fanpage – Prima di esprimerci sull'argomento, come gruppo di minoranza, vogliamo sapere di cosa si tratta". E ha concluso "Se non si informano correttamente e tempestivamente i cittadini si rischia di radicalizzare le idee da parte delle persone e di avere un effetto contrario di conflitto sociale".