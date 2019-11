Giornata di incidenti questa a Roma, dove sin dalle prime ore del mattino tre sinistri hanno già bloccato il traffico in direzione della capitale, congestionando le arterie principali della città. A causa di uno scontro in via Mario De Bernardi si sono formate lunghe code per immettersi sull'A91 Roma – Fiumicino: gli automobilisti sono incolonnati nel traffico e le macchine procedono a rilento in direzione del Grande Raccordo Anulare. Un altro incidente si è avuto invece sulla via Pontina: anche in questo caso si sono formate code all'altezza di Spinaceto in direzione Roma. Il terzo scontro c'è invece stato tra La Pisana e la via del Mare, in carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. In tutti e tre i casi la Polizia stradale sta lavorando per liberare le strade nel modo più veloce possibile, in modo da ripristinare la normale circolazione.

Non si conoscono le cause degli incidenti, né se ci siano feriti o le loro condizioni. Gli agenti stanno lavorando per evitare ulteriori disagi alla popolazione e mettere in sicurezza le strade il prima possibile, in modo da fare tornare il traffico alla normalità. Fortunatamente non sembra ci siano stati feriti gravi negli schianti che stamattina hanno visto coinvolte diverse vetture. Solo ieri, invece, un uomo è morto a causa di un maxi scontro tra un pullman, un camion e una macchina sull'autostrada A1 direzione Sud, mentre un altro è rimasto gravemente ferito, tanto da dover essere trasportato in ospedale con l'eliambulanza. Alle 14.30 l'autostrada è stata chiusa nel senso di marcia dell'incidente: ci sono volute ore per metterla in sicurezza e riaprirla.