in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente domenica mattina in via della Giustiniana, nel quartiere di Prima Porta a Roma. Per cause ancora da accertare, una Lancia Ypsilon con alla guida un uomo di 64 anni si è scontrata con una bici guidata da un 66enne, caduto rovinosamente a terra. A causa dell'impatto con la vettura, il ciclista ha riportato ferite molto gravi: per questo è stato trasportato in prognosi riservata all'ospedale Sant'Andrea in codice rosso, dove è stato ricoverato. Non si conoscono le sue attuali condizioni né se sia in pericolo di vita. L'automobilista invece, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, è stato portato all'ospedale di Grottarossa per essere sottoposto agli esami di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono giunti sul posto gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, che dovranno stabilire eventuali responsabilità dell'incidente.

Incidente sul Gra, morti due ragazzi di vent'anni

Sempre domenica mattina, intorno alle 5, un altro incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare. Purtroppo in questo caso hanno perso la vita due giovani: Christian Franciosi di vent'anni e K.H.L. di 27. Una dinamica tragica quella in cui è avvenuto il sinistro: per cause ancora da accertare Christian ha perso il controllo della sua macchina, andandosi a schiantare contro il guardrail interno alla carreggiata. La vettura ha rimbalzato fino alla corsia centrale, per poi fermarsi in senso contrario a quello di marcia. Christian a quel punto è sceso dalla vettura, ma è stato centrato in pieno da K.H.L., che stava sopraggiungendo con la sua moto: il 27enne non è riuscito a evitare il giovane e lo ha investito. Entrambi sono morti a causa della gravità delle ferite riportate nell'incidente.