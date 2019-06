in foto: Immagine di repertorio

Questa mattina intorno alle 7 un grave incidente stradale si è verificato in via Pontina all'altezza del chilometro 69, in direzione Roma. Ancora ignote le dinamiche del sinistro ma, secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state una macchina e una Vespa. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per prestare soccorso si feriti, di cui non si conoscono ancora le attuali condizioni. Il traffico in direzione di Roma è completamente paralizzato e non si sa quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

Bambina di 11 anni muore in incidente stradale: la madre era deceduta dopo il parto

Due giorni fa, invece, una terribile tragedia ha colpito una famiglia originaria di Rieti sull'autostrada A14 Bologna-Taranto: una bambina di undici anni, Sofia, è morta in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolti anche il padre e la compagna. La madre della piccola era morta per un'emorragia interna dandola alla luce. Il padre della piccola e la compagna sono rimasti feriti e si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Nel pomeriggio di oggi si terranno i funerali della bambina nella chiesa di Campoloniano a Rieti. La famiglia stava andando in Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare quando, per cause ancora da accertare, la macchina si è schiantata contro il guardrail e poi si è ribaltata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto i tre feriti dall'abitacolo: ma per la piccola, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Non si sa cosa abbia causato lo sbandamento della macchina: se un guasto, una distrazione del conducente o un malore. Nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture.