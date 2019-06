in foto: Foto di repertorio

La mamma di Sofia, 11 anni, morì subito dopo il parto per un'emorragia interna. Ieri è morta anche sua figlia in un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto. Per la piccola, originaria di Rieti, non c'è stato nulla da fare. La madre, Alessandra Bocchi, era una dipendente comunale del capoluogo e morì a 38 anni nel 2008. Nell'incidente di ieri sono rimasti feriti gravemente feriti anche il papà e la compagna. Entrambi, stando a quanto riporta il Messaggero, non rischierebbero la vita. Questa sera a Campoloniano, Rieti, si è tenuta una fiaccolata per la piccola Sofia e domani pomeriggio, 27 giugno, si terranno i funerali della bimba nella chiesa del quartiere.

Il terribile incidente sull'Autostrada A14 Bologna-Taranto

L'incidente è avvenuto sulla A14 tra Poggio Imperiale e Termoli, mentre la famiglia si stava recando in Puglia per le vacanze al mare. La loro automobile, un'Opel Vectra, si è schiantata contro il guardrail e poi si è ribaltata. Per ora le cause restano sconosciute: forse un malore improvviso del conducente, forse un guasto meccanico, forse una distrazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Severo, che hanno estratto i tre feriti rimasti incastrati nelle lamiere dell'abitacolo. La salma della bimba è stata trasferita nell’obitorio di San Severo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale della sottosezione Vasto Sud.