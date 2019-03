Scontro nella notte nel quartiere di Trastevere, a Roma, dove un incidente stradale ha interessato due macchine sul lungotevere Raffaele Sanzio, all'altezza dell'Unione delle Scuole Ebraiche Romane. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2.30: non è ancora chiara la dinamica che ha portato la Volkswagen Up e la Renault Megane a scontrarsi e le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Alla guida delle vetture due donne, rimaste entrambe ferite. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ed entrambe sono state trasferite in codice rosso in ospedale dall'ambulanza del 118. Attualmente sono ricoverate una al Santo Spirito e una al Fatebenefratelli, ma non si conoscono le loro attuali condizioni. A indagare su cosa sua accaduto veramente a Trastevere per determinare le cause dell'incidente, sono gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Centocelle, macchina investe donna con figlia di due anni

Questa mattina, invece, un altro incidente è avvenuto nel quartiere romano di Centocelle. Una donna e la figlia di due anni sono state investite da un uomo che faceva retromarcia con la macchina sulla rampa di un garage condominiale. Accortosi dell'impatto, il conducente della Golf ha chiamato subito i soccorsi, scendendo dalla vettura per aiutare la donna e la bambina. Le due sono state soccorse da due ambulanze: la donna, in codice rosso, è stata portata al Policlinico Casilino, mentre la bambina è stata trasportata al Sandro Pertini in codice giallo. Nessuna delle due è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino, che hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto. Sconvolto il conducente della macchina che ha investito la madre con la bambina: ha riferito agli agenti di non aver visto che stavano attraversando la strada e che le ha travolte inavvertitamente,