Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 5 marzo – in via delle Robinie nel quartiere di Centocelle a Roma. Un uomo al volante di una vettura, una Golf, ha fatto retromarcia nella rampa di accesso di un garage condominiale, investendo una mamma e la figlioletta di due anni e mezzo. Immediatamente la conducente della vettura ha chiamato i soccorsi prestando il primo aiuto alla donna e alla sua bambina. Sul posto due ambulanze che hanno trasportato la donna rimasta ferita in maniera più grave al Policlinico Casilino, dove è stata ricoverata in codice rosso, e la bambina all'ospedale Sandro Pertini dove è entrata in codice giallo. Le loro condizioni non destano in ogni caso particolare preoccupazione. Sull'episodio aperta un'inchiesta da parte degli agenti di Polizia Locale del V Gruppo Casilino, intervenuti sul posto per i rilievi utili a stabilire la dinamica ed eventuali responsabilità nell'incidente. L'uomo ha riferito ai vigili di non sapere cosa sia successo, di non aver visto le donna e la figlia travolgendole inavvertitamente.

Incidente sul Lungotevere: due donne ferite

Un incidente è avvenuto questa notte su Lungotevere Raffaele Sanzio in pieno centro a Roma, poco dopo Trilussa e poco prima di ponte Garibaldi. Erano circa le due e trenta di mercoledì 6 marzo, quando due auto si sono scontrate per ragioni da chiarire. Alla guida delle vetture coinvolte due donne, rimaste entrambe ferite e trasferite d'urgenza in ambulanza all'ospedale Santo Spirito e all'ospedale Fatebenefratelli, dove sono entrate in codice rosso. Chiuso il tratto di strada interessato per permettere le operazioni di soccorso del 118, i successivi rilievi stradali operati dalla Polizia Locale e infine la rimozione dei veicoli coinvolti con il ripristino della sicurezza in carreggiata.