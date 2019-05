in foto: Immagine di repertorio

Un incidente mortale è avvenuto questa notte su via Casilina a Roma, dove un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza dello svincolo del Grande raccordo anulare. Nello schianto ha perso la vita un 32enne che viaggiava a bordo del suo motociclo. Non sono ancora state definite con certezza le dinamiche dell'incidente, ma in base a quanto si è appreso l'uomo alla guida dell'auto avrebbe imboccato la strada contromano, colpendo frontalmente il centauro che è stato sbalzato via dal suo mezzo. Il personale sanitario è stato allertato da alcuni autisti che hanno assistito alla scena ed è giunto sul posto in pochi secondi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, con i medici che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente del veicolo sarebbe poi fuggito dopo l'impatto, lasciando perdere le proprie tracce. L'uomo è stato intercettato in zona Giardinetti dopo una breve fuga, con gli agenti che l'hanno sottoposto al test alcolico al quale è stato trovato positivo. Ora il guidatore, un 49enne di origini albanesi, è stato arrestato dalla polizia ed è accusato di omicidio stradale.

Un altro incidente mortale su via Casilina

Soltanto un mese fa, nel giorno di Pasqua, si era verificato un altro incidente fatale lungo la via Casilina, questa volta nei pressi di Ferentino. Una motocicletta e una macchina si erano scontrate nel tardo pomeriggio, con un'impatto che ha portato alla morte di un altro centauro, anche lui sbalzato violentemente sull'asfalto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, con il personal del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica di questi incidenti ricorda quanto si è verificato un mese fa in via Gallia, dove a seguito di uno scontro tra un'automobile e una motocicletta ha perso la vita un uomo di 65 anni, trasportato all'ospedale San Giovanni ma morto poco dopo il suo arrivo. Diversamente da quanto accaduto ieri sera il conducente che l'ha investito si è fermato subito dopo a prestare i primi soccorsi al motociclista, ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare.