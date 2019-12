Tragico incidente questa mattina sulla Strada dei Parchi. Un uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato contro il guardrail dell'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo verso le 6.30 di venerdì 6 dicembre. Non si conoscono ancora le cause del sinistro e perché abbia perso il controllo della vettura: sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco della caserma di Villa Adriana per estrarlo dalle lamiere. Lo schianto è stato così violento che la macchina si è completamente accartocciata. Per il conducente, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Inevitabili le ripercussioni sul traffico stradale, che ha subito forti rallentamenti in direzione della capitale. Sul posto, per i rilievi scientifici, si sono recati gli agenti della polizia stradale. Secondo i primi accertamenti, l'uomo stava viaggiando in direzione di Roma, quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo della vettura tra le uscite di Castel Madama e Tivoli, schiantandosi contro il guardrail.

Incidente su via Tiburtina, scontro tra due tir: traffico bloccato verso Roma

L'incidente mortale sulla Strada dei Parchi si aggiunge a quello avvenuto questa mattina alle 5 su via Tiburtina in direzione di Roma. Due mezzi pesanti si sono scontrati all'altezza del chilometro 17 in località Setteville, tra il comune di Tivoli e quello di Guidonia Montecelio. Secondo quanto emerso, uno dei due tir che viaggiava verso Tivoli ha invaso il senso opposto di marcia, schiantandosi sull'altro mezzo coinvolto nell'incidente. Il conducente del camion non ha potuto fare nulla per evitarlo ed evitare lo schianto. Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno portato l'autista del primo tir a perdere il controllo del mezzo. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ed entrambi i camionisti sono stati portati in ospedale. Uno di loor è in codice rosso, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.