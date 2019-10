Due persone sono rimaste ferite a Roma nello scontro tra un bus Atac e un furgone. L'incidente è avvenuto attorno alle 16 di oggi, domenica 27 ottobre, in via Gianna Pederzini a Serpentara.

Scontro tra furgone e bus Atac a Serpentara: due feriti

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, all'intersezione con il viadotto Saragat il conducente di un Fiorino, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e ha urtato la parte anteriore del bus della linea 93. Al momento dello schianto a bordo del mezzo pubblico c'erano circa quindici persone.

Da ricostruire la dinamica dell'incidente

In seguito all'incidente i due feriti sono stati trasportati all'ospedale S. Andrea. Si tratta dell'autista del bus, soccorso in codice giallo. In condizioni più gravi il conducente del Fiorino, ricoverato in codice rosso. I vigili hanno avviato accertamenti sullo stato alcolemico e tossicologico sul conducente dell'autocarro. Sul posto per i rilievi pattuglie del III Gruppo Nomentano della polizia locale. Il traffico è andato in tilt in tutta la zona e la linea 93 è stata deviata su percorsi alternativi.

Anziano investito e ucciso da un fuoristrada in via Trionfale

Un altro grave incidente è avvenuto nella giornata di sabato 26 ottobre in via Trionfale, a Roma. Un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso da un fuoristrada. L'anziano è morto dopo il ricovero in ospedale, nel corso della serata. Secondo i risultati delle indagini condotte dagli uomini del XIV gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale, il pedone sarebbe stato preso in pieno da un'automobile guidata da un 79enne.