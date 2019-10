in foto: Foto di repertorio

Un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso da un fuoristrada nel pomeriggio di ieri, sabato 26 ottobre, in via Trionfale a Roma. Stando a quanto si apprende, l'anziano è morto in ospedale nel corso della serata. Secondo i risultati delle indagini condotte dagli uomini del XIV gruppo Montemario della Polizia locale di Roma Capitale, l'uomo sarebbe stato preso in pieno da un'automobile guidata da un 79enne. La vettura è stata sequestrata e il conducente è stato sottoposto ai test anti droga e anti alcol. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri. L'anziano investito, purtroppo, è morto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.

La vettura responsabile dell'incidente è una Suzuky modello Kimny. Il fatto è avvenuto precisamente intorno alle ore 15 al civico 1106 di via Trionfale in zona Montemario. Ancora da chiarire resta la dinamica dell'incidente. Non è chiaro, infatti, se l'uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure fosse al margine della carreggiata quando è stato preso in pieno dal fuoristrada. Come detto, le indagini sono state affidate agli agenti del XIV gruppo Montemario della Polizia locale di Roma Capitale. Per l'anziano non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'incidente e per questo è morto poche ore dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale San Filippo Neri.