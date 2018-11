Un grave incendio si è sviluppato questa mattina all'alba nell'hotel occupato al civico 944 di via Prenestina. La struttura, dopo anni di abbandono, è stata occupata partire dal 2012. Qui hanno trovato una casa centinaia di persone, famiglie italiane e straniere in emergenza abitativa. Il rogo si è sviluppato all'ultimo piano dell'edificio per cause ancora da chiarire, propagandosi velocissimamente.

Il fumo ha invaso l'ex hotel, costringendo gli abitanti a uscire. Sul posto i vigili del fuoco che hanno prima circoscritto l'incendio, poi spento le fiamme. In tutto nove le persone rimaste ferite o intossicate, tra cui due bambini e un vigile del fuoco. Due gli abitanti della struttura in condizioni più critiche, che sono stati trasportati in codice rosso all Policlinico Casilino e all'ospedale Vannini.

Oltre ai vigili del fuoco, intervenuti con sei squadre munite di autopompe e autoscale per trarre in salvo alcuni degli abitanti dalle finestre, anche le forze dell'ordine del commissariato Prenestino che stanno interrogando gli abitanti per appurare cosa sia accaduto. Ma intanto, da questa notte, si prefigura una vera e propria emergenza umanitaria in città: i sigilli sono stati apposti al momento allo stabile e 400 persone sono rimaste senza un tetto, di cui almeno 200 minori.