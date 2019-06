Ancora un incendio di rifiuti a Roma. Questa volta il rogo è scoppiato in via Teano intorno alle 00.20 del 27 giugno all'interno di una vecchia e fatiscente struttura muraria ampia circa 200 metri quadrati. Vista la vastità dell'area, delle fiamme e il tipo di immondizia presente nella struttura, sul posto non sono intervenuti solamente i Vigili del Fuoco con le autobotti, ma anche il Carro Protettori e il Personale VVF GOS, ossia il gruppo operativo speciale. Ci sono volute diverse ore affinché l'incendio smettesse di bruciare, ma alle 8 del mattino le operazioni dei Vigili del Fuoco si sono concluse. Gli operatori hanno poi provveduto a rimuovere il materiale coinvolto nell'incendio: il rogo ha coinvolto numerosi rifiuti plastici, che hanno reso l'aria irrespirabile per tutta la durata dell'incendio, ma fortunatamente non ci sono né feriti né intossicati.

Frosinone, incendio alla Mecoris: bruciano i rifiuti speciali

L'ultimo incendio che ha creato non pochi problemi è stato quello alla Mecoris di Frosinone. L'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti industriali e speciali ha preso fuoco in modo grave, tanto che le fiamme ci hanno messo giorni a spegnersi. Il rogo è stato così esteso e dall'impatto così forte che il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani ha deciso di chiudere per i giorni immediatamente successivi le scuole nell'arco di tre chilometri per motivi di sicurezza. Anche il deposito Cotral situato accanto alla Mecoris è stato fermo, cosa che ha causato gravi ripercussioni sul traffico cittadino. Non solo: l'ordinanza del Comune di Frosinone ha stabilito la sospensione della raccolta e del consumo di frutta e ortaggi almeno fino al 9 luglio. Non è possibile prendere acqua da vasche e pozzi non protetti dalla precipitazione aerea né far pascolare gli animali.