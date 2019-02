Verso le 20.30 di mercoledì 27 febbraio, un grosso incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere Appio Claudio, in via Valerio Publicola 9, vicino alla Tuscolana. Le fiamme si sono sprigionate nella casa creando paura tra i residenti che si sono accalcati sotto il palazzo per capire cosa stesse succedendo: sono loro ad aver chiamato i soccorsi e a richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sono servite cinque squadre, carri teli e autobotti per spegnere l'incendio. Il rogo si è sviluppato all'interno di una casa dove abita una famiglia: fortunatamente nessuno è rimasto ferito e tutte le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione – due adulti e due bambini – sono state tratte in salvo. Per adesso non si sa ancora cosa abbia scatenato l'incendio e quali siano state le cause: le indagini sono ancora in corso.

Donna accende il camino e va a bere: casa a fuoco

E un altro incendio si è sviluppato ieri in un appartamento di Ardea, alle porte di Roma. Una donna ha acceso il camino, riempiendolo con più legna del dovuto, ed è uscita di casa per andare a bere. Ed è così che, intorno alle 16, le fiamme hanno divorato la sua casa: il fumo si è sparso per la tromba delle scale del palazzo, e i Vigili del Fuoco hanno dovuto evacuare quattro famiglie che abitano nello stabile. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che si sono messe sulle tracce della donna: l'hanno trovata in un bar poco distante in evidente stato di ebrezza. La 45enne è stata arrestata con l'accusa di incendio colposo e adesso dovrà affrontare il processo. Fortunatamente anche in questo caso non ci sono stati né feriti né intossicati: solo tanto spavento e una casa che, purtroppo, è stata distrutta.