in foto: Immagine di repertorio

È una vicenda che ha dell'incredibile quella avvenuta ad Ardea, alle porte di Roma: una donna ha acceso il camino della propria abitazione in via Bolzano, riempiendolo abbondantemente di legna. Un po' troppa però, decisamente oltre il limite consentito normalmente. Una situazione già di per sé pericolosa e da tenere assolutamente sotto controllo. Ma la donna, forse per imprudenza o per distrazione, non solo non ha tenuto minimamente sott'occhio il fuoco che si andava sviluppando potente nel camino. Ma è anche uscita di casa per andare a bere. Una cosa pericolosissima, che non si dovrebbe fare nemmeno quando si mette la giusta quantità di legno nel camino. Figuriamoci quando questa è oltre il limite consentito.

Ardea, incendio in un appartamento: evacuate 4 famiglie

Quello che è successo nell'appartamento di Ardea è purtroppo prevedibile: il fuoco si è propagato dal camino in tutta la casa, che è stata divorata dalle fiamme. Immediato è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, accorsi per domare l'incendio: viste le vaste proporzioni che stava assumendo il rogo, si è resa necessaria l'evacuazione di altre quattro famiglie che abitano nello stabile. Il fumo, infatti, si è propagato per le scale del palazzo, arrivando anche al secondo piano dell'edificio. Sono intervenute le forze dell'ordine, che si sono messe sulle tracce della donna: la 45enne è stata trovata ubriaca in un bar poco lontano dal suo appartamento ed è stata arrestata con l'accusa di incendio colposo. L'incendio è avvenuto verso le 16 del pomeriggio e per domarlo ci solo volute ben due autobotti dei Vigili del Fuoco, intervenuti con due squadre, una proveniente da Pomezia, l'altra da Nemi. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, e tutte le famiglie dello stabile di via Bolzano sono state tratte in salvo.