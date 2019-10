in foto: Immagine di repertorio

Paura la scorsa notte nel quartiere Pigneto di Roma: un incendio ha infatti danneggiato un appartamento su via L'Aquila. Non si registrano feriti, ma tanta paura tra i residenti, anche perché si è reso necessario evacuare una palazzina per permettere alle forze dell'ordine di mettere in sicurezza il posto. L'incendio ha riguardato un appartamento al terzo piano di un palazzo di cinque che si trova nella zona occidentale del Pigneto, non lontano dalla via Castrense e dai monumenti di Porta Maggiore e delle Mure Aureliane. Sul posto è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e carabinieri per la messa in sicurezza e per i rilievi del caso.

I militari dell'arma, della stazione Roma-Piazza Dante, hanno proceduto assieme ai vigili del fuoco all'evacuazione, a scopo precauzionale, dei residenti della palazzina, in modo da poter procedere alle operazioni in massima sicurezza. Le fiamme dovrebbero essere state innescate in maniera accidentale da una lampada rimasta accesa che si trovava in una cabina armadio, e si sarebbe sviluppato in tempi brevi: l'incendio ha quindi riguardato in massima parte la camera da letto ed il bagno attiguo della casa. La persona che vive nell'appartamento, in quel momento, non era in casa. Solo dopo le operazioni dei vigili del fuoco, i residenti sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Non si sono registrati né feriti né intossicati, e la situazione è tornata alla normalità dopo poche ore. Proprio su via L'Aquila, nel quartiere Pigneto, appena pochi giorni fa c'era stato un morto proprio durante un incendio: si tratta di una donna che, secondo le ricostruzioni, avrebbe appiccato lei stessa le fiamme per poi lanciarsi dal balcone.