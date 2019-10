Incendio al Pigneto, morta una donna: ha dato fuoco a casa e si è lanciata dal balcone

Una donna è morta in seguito a un incendio divampato nel suo appartamento in via L’Aquila, quartiere Pigneto a Roma. Stando a quanto ricostruito, la donna avrebbe appiccato lei stessa l’incendio e poi si sarebbe lanciata dal balcone.