in foto: I funerali di Pierfrancesco Stocco – foto Facebook

Tante, tantissime persone hanno salutato per l'ultima volta Pierfrancesco Stocco, il noto pr romano morto in seguito a una lunga malattia. I funerali si sono tenuti due giorni fa al Santuario di Salvatore in Lauro, nel centro storico di Roma, a pochi passi da Piazza Navona. Amici, parenti, in tantissimi sono andati a onorare "il re delle notti romane". Armando lo ricorda così, condividendo una foto dell'arrivo del feretro in chiesa: "Con la sua educazione intelligenza ironia e grande disponibilità verso tutti alla fine era semplicemente uno di noi che con noi condivideva la passione per la vita notturna. Onnipresente nei locali più alla moda od agli eventi più glamour non solo della nostra e sua amata Roma. Ed è proprio lì che nasce il suo mito e finisce la persona comune quando riesci ad emergere ed a differenziarti dalla massa per look stile educazione e grande simpatia". Lo ricorda anche l'amica Romina, che scrive così su Facebook: "Che non si dica soprattutto da parte di chi non lo conosce che il mondo della notte sia effimero e superficiale. Si possono incontrare persone straordinarie come Pierfra e coltivare ricordi indelebili e meravigliosi. Li' eravamo per lui ma sembravamo essere amici tutti tra di noi. Pur non conoscendoci. Stretti vicino ad un grande dolore di mille forme".

L'ultimo messaggio: "Attraverso il periodo più brutto della mia vita"

A lei Pierfrancesco Stocco aveva confidato di stare passando un momento difficile e questo è stato l'ultimo messaggio: "Tesoro mio purtroppo non ho una bella situazione. Sto attraversando il periodo più difficile della mia vita. Sto combattendo un brutto male che era nascosto. E' molto dura ma spero di uscirne. Comunque sai, sono uno che non molla anche se è durissima. Ti mando un abbraccio forte". Alla notizia della morte di Pierfrancesco, sono stati molti i vip e personaggi famosi a ricordarlo: da Laura Chiatti a Michela Quattrociocche e Stefano Accorsi.