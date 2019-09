Pierfrancesco Stocco, conosciuto come Pierfra, uno dei pr più amati della movida romana, è morto. La notizia della sua tragica scomparsa, all'età di 46 anni, è arrivata questa sera e si è diffusa rapidamente sui social network, condivisa da amici e conoscenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona solare, sempre sorridente, che amava la vita. Il suo ultimo post pubblico su Facebook risale allo scorso 30 luglio: "Il compleanno più difficile della mia vita…non mi sono mai piaciuti i disertori. La guerra la puoi vincere o perdere, ma l'unica cosa che conta davvero è che si possa raccontare di averla combattuta. La fortuna può mancare, il valore no!". Toccante il pensiero di un suo amico: "Vola Pier con il tuo vespino e tuoi mille cappelli e le tue mille donne al seguito…Vola Pier da Monteverde, al centro, fino a Parioli, vola Pier in un mondo migliore..ti voglio bene".

Messaggi dei vip

Anche i vip hanno voluto salutare il pr Pierfrancesco Stocco lasciando un pensiero sul suo profilo Instagram. Tra i messaggi, quello dell'attrice e modella Laura Chiatti: "Mi avevi detto che non avresti mollato perché eri uno tosto. Lo eri davvero Pierfra. Spero che in quest'altra dimensione tu possa avere quella vita figa di cui parlavamo sempre. Ti porto nel mio cuore. Fai buon viaggio amico mio". A lasciare un messaggio di cordoglio anche Michela Quattrociocche, Stefano Accorsi e il calciatore Liverani.