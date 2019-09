in foto: Virginia Raggi, Nicola Zingaretti

Per i dirigenti romani del Partito democratico l'avvio del governo Conte bis, di cui fanno parte 9 ministri dem, non cambia per niente il giudizio sull'operato della sindaca Virginia Raggi. Ma che qualcosa sia cambiato o potrebbe cambiare negli equilibri tra maggioranza e opposizione in Campidoglio è testimoniato dal fatto che venerdì, per la prima volta, la prima cittadina riceverà una delegazione del Pd. Se è per ora esclusa una convergenza a livello locale, forse lo scambio di vedute tra sindaca e dem potrebbe generare un segnale di distensione tra le due forze politiche anche in Campidoglio. In una nota i democratici hanno però ribadito: "La nascita di un nuovo Governo PD-M5S non cambierà né il nostro atteggiamento, né tantomeno il nostro giudizio nei confronti di una Giunta che non ha saputo dare risposte adeguate ai problemi della nostra Città. Siamo convinti, allo stesso tempo, che le rinnovate condizioni politiche rendano opportuno e prezioso un tavolo di confronto tra il gruppo consiliare del Partito Democratico in Campidoglio e il segretario Nicola Zingaretti, che desideriamo innanzitutto ringraziare per l'impegno profuso, nelle ultime settimane, per il bene del Paese".

Alla sindaca, però, si chiede un'apertura e una "discontinuità programmatica": "Vogliamo fare la nostra parte, fin dove possibile, per dare anche a Roma una decisa discontinuità programmatica, e per far sì che la Capitale diventi una priorità per il nuovo Esecutivo, al di là delle apprezzabili dichiarazioni d'intenti. Valuteremo come la sindaca Raggi e il MoVimento 5 Stelle capitolino si porranno rispetto alle nostre proposte, dando forti segnali di discontinuità". Nella bozza di programma del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte, pubblicata ieri sul ‘blog delle Stelle', Roma veniva menzionata esplicitamente al 26esimo e ultimo punto: il governo, si legge "dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti".