in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente sull'autostrada A91 Roma – Fiumicino: a scontrarsi sono stati una macchina e un mezzo pesante. Il traffico è rallentato in direzione Fiumicino per le vetture provenienti dal Grande Raccordo Anulare, al momento bloccate sulla carreggiata. Il personale Anas è giunto sul posto per ripristinare la normale circolazione il prima possibile. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un ferito nell'incidente, ma non si sa ancora se si tratti del conducente della macchina o del mezzo pesante. Oltre queste due, non sembra ci siano altre vetture coinvolte nel sinistro. Ancora da accertare la dinamica dello scontro.

Ardea, macchina si ribalta: fuggito il conducente

E sempre questa mattina, invece, ad Aprilia, una macchina si è ribaltata verso le 5 del mattino in via della Cogna nei pressi di Ardea. Il conducente ha perso il controllo dalla Fiat Punto per cause ancora da accertare e, dopo l'incidente, è fuggito facendo perdere le sue tracce. L'allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano al benzinaio dall'altro lato della strada, che hanno allertato soccorsi e forze dell'ordine. Non si conoscono i motivi del percgé l'uomo alla guida sia fuggito e non abbia chiamato lui il 118: certo è che è riuscito a uscire grazie a un finestrino aperto. Sarebbe praticamente illeso. Non risultano coinvolte altre vetture nell'incidente: sembra che l'uomo si sia ribaltato da solo, forse per una disattenzione o un problema all'asfalto.