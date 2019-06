in foto: Foto di: IlCaffè.tv

Grande spavento alle prime ore del mattino ad Aprilia, dove un conducente che stava percorrendo via della Cogna avrebbe perso il controllo della sua macchina, che si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento. In base alle prime indiscrezioni il veicolo si sarebbe capovolto nei pressi del confine con Ardea, probabilmente non a causa di un incidente, ma i motivi della carambola sono ancora sotto studio, visto che non è chiaro se il tutto sia riconducibile a una problema dell'asfalto o a un errore del singolo conducente. L'uomo a bordo della Fiat Punto è poi uscito illeso dal veicolo, riuscendo a trovare una via di fuga dal finestrino. Il conducente sarebbe poi scappato via lasciando i fari della vettura accesi, facendo perdere le proprie tracce. La polizia locale e i carabinieri sono giunti sul posto in pochi istanti grazie all'allarme lanciato da alcuni testimoni dall'altro lato della strada, che hanno assistito alla scena nei pressi di un benzinaio.

Un'altra auto ribaltata qualche giorno fa a Roma

Fortunatamente l'uomo coinvolto nella carambola è uscito praticamente illeso, riuscendo a trovare una via di fuga tra i rottami del veicolo. Diversamente è accaduto qualche giorno fa a Roma, all'altezza di viale Kant, quando a seguito di un grave sinistro avvenuto nei pressi di via Spinoza un'auto si è ribaltata e alcune persone sono rimaste ferite. Tutti sono stati estratti dalle lamiere, con il personale sanitario che ha prestato i primi soccorsi sul posto. Lo scenario davanti agli occhi dei testimoni e dei passanti era spaventoso: un veicolo era completamente ribaltato, poggiato su un fianco e con i vetri frantumanti, mentre l'altro mezzo coinvolto nell'incidente era poco distante dalla vettura capovolta, con i danni causati dal sinistro che risaltavano sulla fiancata della carrozzeria.