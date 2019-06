Grave incidente stradale lungo viale Kant a Roma. Il sinistro è avvenuto questa mattina, sabato 1 giugno, all'altezza di via Spinoza. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno assistito alla scena e hanno allertato i soccorsi, preoccupati per le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nel sinistro. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, sono intervenute due ambulanze, un'auto medica e i vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere dei veicoli incidentati. Due le persone rimaste ferite: il conducente di un veicolo, soccorso, è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale, mentre l'altro è stato medicato sul posto.

Traffico in viale Kant a Roma

Su Twitter, Luceverde Roma ha informato gli automobilisti dell'incidente lungo viale Kant e ha raccomandato chi si trova alla guida, di prestare la massima attenzione. Traffico e code nel corso della mattinata, la circolazione dei veicoli è stata regolata per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso. La situazione è poi tornata progressivamente alla normalità al termine delle operazioni, messi in sicurezza i feriti e rimossi i veicoli incidentati.