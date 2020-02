in foto: Gino Sorbillo

Tutto è pronto per l'inaugurazione che si annuncia con tutto esaurito, una festa per gli appassionati della pizza. Gino Sorbillo raddoppia nella capitale, con una nuova pizzeria che sarà inaugurata proprio oggi – giovedì 27 febbraio – al sesto piano della Rinascente di via del Tritone. E il maestro pizzaiuolo che ha rinnovato la tradizione della pizza napoletana all'ombra del Vesuvio e nel mondo, ha annunciato poco fa: "Dalle 19.00 pizza gratis per tutti. Dalle 19.00 da Gino Sorbillo porta anche i tuoi amici". Dopo il successo della pizzeria Lievito Madre di piazza Augusto Imperatore aperta un anno fa, da alcuni mesi già era arrivata la notizia che Sorbillo aveva deciso di rafforzare la sua presenza a Roma con un nuovo locale in una location di eccezione, seguendo questa volta una formula sperimentata già a Milano: quella di Pizza Gourmand.

Gino Sorbillo Pizza Gourmand alla Rinascente di Roma

La nuova apertura alla Rinascente è stata pensata come esperienza di Pizza Gourmand di Milano, aperta sempre sotto il marchio Sorbillo. Qui i clienti potranno assaporare impasti fatti con farina integrale o la classica napoletana, conditi con ingredienti delle varie tradizioni regionali. Una formula che ha riscontrato un certo successo, soprattutto grazie a prodotti selezionati con cura e a sapori decisi e originali. Un'ottima notizia per tutti gli amanti della pizza e per gli appassionati delle creazioni di Sorbillo che da oggi avranno un'occasione e un luogo in più per deliziare il loro palato.