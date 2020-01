Gino Sorbillo raddoppia a Roma: presto una nuova pizzeria nella Rinascente di via del Tritone

È prevista per marzo l’inaugurazione del nuovo locale del pizzaiuolo napoletano Gino Sorbillo all’interno della galleria commerciale La Rinascente in via del Tritone. Una seconda pizzeria a un anno dall’apertura di Lievito Madre a piazza Augusto Imperatore.