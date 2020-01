La galleria Giovanni XXIII chiude da oggi, lunedì 20 gennaio, e per circa quaranta giorni il traffico sarà modificato con senso unico alternato nella canna sud. La prima fase di lavori di manutenzione riguarderà il tunnel nord e partirà stasera, dalle ore 22. Si preannunciano disagi per residenti e pendolari del quadrante Nord, nonostante il periodo di chiusura che inizialmente prevedeva 75 giorni di interdizione è stato limitato, per scongiurare problemi alla circolazione dei veicoli, come anticipato dal Campidoglio. Una decisione presa non solo a seguito delle proteste dei cittadini, già preoccupati per la chiusura della stazione Cornelia della linea A della metropolitana di Roma, ma anche per la segnalazione di sicurezza da parte dell'assessorato regionale alla Sanità, per agevolare il transito delle ambulanze dirette verso gli ospedali della Capitale. Nei giorni restanti i cantieri saranno aperti soltanto durante la notte, dalle 22 alle 6.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: deviazioni al traffico

Gli automobilisti che viaggiano in direzione Pineta Sacchetti possono scegliere tra quattro percorsi alternativi alla galleria Giovanni XXIII. Tramite l'uscita di viale di Tor di Quinto (lungotevere Maresciallo Diaz, viale Antonino di San Giuliano, via dei Colli della Farnesina, via della Camilluccia, via Igea e via Trionfale". Passando per la Galleria Farnesina si può optare per viale dello Stadio Olimpico, via Edmondo De Amicis, via della Camilluccia e via Trionfale, oppure passando viale dello Stadio Olimpico (circonvallazione Clodia, la Panoramica e via Trionfale). Infine l'uscita di Corso di Francia, (via Cassia Nuova, via Vilfredo Pareto, via Cassia, viale Cortina D'Ampezzo, via del Forte Trionfale, via Trionfale), limitato ai veicoli al di sotto delle 6 tonnellate.

Rimandata la seconda fase di lavori

La seconda fase di lavori di manutenzione della galleria Giovanni XXIII previsti ad aprile saranno rimandati a luglio, dopo la chiusura delle scuole e dopo le partite dell'Europeo di Calcio. Interventi, come anticipato, che riguarderanno il tunnel Sud, in direzione Olimpico/Salaria.