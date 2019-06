Tornano alla riscossa i "furbetti del cartellino", questa volta all'ufficio Giardini del VII Municipio di Roma. Sono in totale 9 le persone accusate di aver timbrato il loro cartellino per poi allontanarsi dal loro posto di lavoro, senza provvedere alla manutenzione delle aree verdi e degli alberi. I dipendenti sono stati sanzionati con un provvedimento di interdizione dal servizio per un anno intero, con l'accusa di truffa, peculato e attestazione falsa. In questo frangente alcune delle persone coinvolte da questa sanzione avrebbe utilizzato i mezzi di servizio dell'ufficio per svolgere attività personali, come l'andare a comprare un qualcosa in un negozio o semplicemente andare a fare colazione a un bar della zona. La situazione sembrava stesso sfuggendo di mano ma tutto è stato bloccato dalla decisione del giudice per le indagini preliminari Claudio Carini, che su richiesta del pubblico ministero Mario Palazzi ha sanzionato i 9 dipendenti con la sospensione per un anno dall'attività lavorativa, vista la "totale anarchia" denunciata dal giudice.

Due mesi fa vennero sanzionati a Roma i furbetti del cartellino dell'Umberto I

Non solo all'ufficio Giardini del VII Municipio di Roma, ma la piaga dei "furbetti del cartellino" coinvolge da tempo tutta la Capitale in ogni suo settore, fino all'ambito medico. Soltanto qualche mese fa tre infermieri del policlinico Umberto I sono stati sospesi dall'incarico proprio per l'accusa di strisciare il badge per recarsi a lavoro, salvo poi andarsene in giro per interessi personali. Molti di loro timbravano il cartellino e poi si dirigevano al supermercato per andare a fare la spesa, oppure andavano a prendere i loro figli a scuola. Uno di loro si sarebbe addirittura concesso mezza giornata di riposo, motivo per il quale tutti e tre sono stati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato.