Una Fiaccolata della Legalità al Quadraro, dove un anno fa la giunta Raggi ha ordinato l'abbattimento delle ville abusive del clan Casamonica. Un incontro tra cittadini e istituzioni uniti con in mano candele accese per dire basta a chi vuole speculare e mettere le mani sulla città. In testa alla manifestazione la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che su Twitter ha condiviso l'iniziativa, dando appuntamento a romani per scendere in strada "A testa alta". Accanto alla prima cittadina presenti la vice presidente M5s della Camera, Maria Edera Spadon, la vice presidente del Senato Paola Taverna, il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, il prefetto di Roma Gerarda pantalone, il comandante della polizia locale di Roma Capitale Antonio Di Maggio e la presidente del VII Municipio Monica Lozzi.

Virginia Raggi alla Fiaccolata della Legalità al Quadraro

Buonasera e benvenuti sulla vostra collina, è bellissimo vedere tante luci e cittadini, è bellissimo vedere che la luce della legalità ha sconfitto l'illegalità. Siamo stati costretti per anni a non poterci avvicinare a questa zona, ma un pezzetto per volta ci stiamo riprendendo la città. Un'operazione complessa ma semplice allo stesso tempo, perché per oltre vent'anni lo Stato qui ha smesso di fare lo Stato. Le villette costruite nei pressi dell'acquedotto erano un monumento all'illegalità e le persone che ci abitavano vivevano nella consapevolezza che non le avrebbero mai toccate, da parassiti, sfruttando la città. Ci hanno accusato di aver esagerato con la nostra task force, ma non sapevano con chi avevamo a che fare. Noi siamo i primi a metterci la faccia anche se significa subire minacce, fa parte del nostro ruolo. Portiamo avanti la nostra scelta a volto scoperto. Ora bonificheremo l'area e la trasformeremo in un parco per i cittadini.

Un anno fa l'abbattimento delle ville abusive del clan Casamonica

Il 20 novembre del 2018 sono cominciate le operazioni di demolizione delle lussuose ville abusive sequestrate al clan Casamonica. Le ruspe sono entrate in azione davanti agli occhi della sindaca Raggi. Al loro interno c'erano affreschi, cavalli e tigri, mobili e poltrone con fregi in oro. Un arredamento sfarzoso arricchito con statue di animali, mentre i soffitti di alcune stanze erano dipinti con cieli azzurri e cupidi. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, oltre ai mobili ricchissimi, durante le perquisizioni hanno trovato anche dosi di sostanza stupefacente, probabilmente cocaina. Un'operazione che ha impiegato ben 600 poliziotti.