Dopo i banchi sequestrati e le multe da 30mila euro fatte due settimane fa, la Festa della Befana riapre. Lo ha annunciato con un post su Facebook il presidente della commissione capitolina commercio Andrea Coia. "La Festa della Befana riapre. All'esito della verifica delle autorità competenti la Festa della Befana può avere inizio. È l'occasione per gli operatori di fare una festa degna della lunga tradizione che la accompagna. Continueremo a vigilare sullo svolgimento nell'interesse dei cittadini". Dopo il maxi sequestro di due settimane fa e le multe salatissime ai commercianti con banchi e prodotti non a norma, sembrava che la tradizionale Festa della Befana, che da anni fa divertire grandi e piccini, non dovesse svolgersi più. Nonostante questo, sono molte le persone poco entusiaste della riapertura. E non perché non amino i villaggi di Natale o la Festa della Befana, ma perché ritengono l'allestimento non degno di una metropoli europea come Roma.

La Festa della Befana e la dismissione iniziata nel 2014

I problemi con la tradizionale Festa della Befana di piazza Navona sono iniziati nel 2014. Il primo a voler ridurre il numero di banchi è stato il sindaco di centrosinistra Ignazio Marino: suo intento era spezzare il monopolio della famiglia Tredicine, ma il risultato non è stato positivo. Gli ambulanti hanno protestato e i banchi sono stati solo ridotti, così quello che si è ottenuto è stata una festa sottotono ben diversa da quella che era in passato. Dopo Marino, è stata la volta del commissario Francesco Paolo Tronca, che ha ritirato il bando e affidato la gestione della festa alle associazioni di volontariato.

L'avvento di Raggi e la fine delle bancarelle di piazza Navona

Nel 2016 la sindaca Virginia Raggi fa un nuovo bando, al quale partecipa anche la famiglia Tredicine, che così torna in piazza. Viene fatto un nuovo regolamento, mediato proprio con gli storici bancarellari. Quest'anno il sequestro e i banchi chiusi per due settimane. E se rispettare le norme è importante per garantire la sicurezza di avventori e commercianti, queste due settimane di chiusura non fanno altro che testimoniare la mortificazione di una festa che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Roma.