in foto: Federico Tomei morto in un incidente stradale alla Borghesiana

È Federico Tomei il ragazzo di 22 anni morto in un incidente stradale alla Borghesiana la scorsa domenica 13 ottobre. Il sinistro è avvenuto la mattina presto, lungo via Casilina a Roma. Erano da poco trascorse le 5 quando il giovane, alla guida della sua Smart, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo all'altezza del civico 1797, dove si trova un distributore di benzina. L'impatto è stato molto violento, la parte anteriore dell'auto è rimasta completamente accartocciata, ridotta a un groviglio di lamiere e Federico è probabilmente deceduto sul colpo. A notarlo un passante che ha dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Inutili i soccorsi, il personale sanitario del 118 è arrivato a sirene spiegate e ha tentato di rianimarlo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino, che indagano sulla dinamica dell'accaduto. Ad intervenire sul posto il medico legale, che ha eseguito gli accertamenti sulla salma. Secondo quanto riportato da La Repubblica e Il Messaggero, Federico che stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici in discoteca, non aveva la cintura di sicurezza allacciata: per questo è stato sbalzato dall'abitacolo ed è finito sull'asfalto. A farlo sbandare probabilmente un colpo di sonno.

Morto Federico Tomei

Il 22enne era originario di Civitavecchia ma era cresciuto a Roma, dove abitava insieme alla famiglia. Con la passione per il calcio, qualche anno fa giocava come terzino per la squadra di Monterosi. La sua scomparsa ha sconvolto amici e conoscenti, tantissimi i messaggi lasciati su Facebook che ricordano il ragazzo dai grandi occhi azzurri. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 14 nella chiesa Santa Maria Addolorata, in viale della Venezia Giulia, nella zona di Villa Gordiani.