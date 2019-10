in foto: L’incidente in via Casilina alla Borghesiana (Foto Facebook Gruppo sicurezza di quartiere Borghesiana, via di Vermicino)

Tragedia nella notte alla Borghesiana a Roma, dove un ragazzo è morto in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 5.20 di oggi, domenica 13 ottobre, lungo via Casilina, nella periferia della Capitale. La vittima è un 22enne, del quale non è ancora stata resa nota l'identità. Secondo le informazioni apprese, il giovane era alla guida della sua auto, una Smart, quando improvvisamente, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato all'altezza del civico 1797.

A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno notato l'auto incidentata e hanno chiesto aiuto. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 con un'ambulanza sirene spiegate. I paramedici hanno tentato di rianimarlo a lungo ma per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, avvenuto, probabilmente, sul colpo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e che indagano sul caso. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri veicoli.