Paura a Carpineto Romano, Comune in provincia di Roma, dove un'escursionista di 38 anni è scivolata su un sentiero ghiacciato e la caduta le ha procurato diversi traumi. Si tratta di una donna residente a Potenza, che ieri pomeriggio di ieri, domenica 24 febbraio, al momento dell'accaduto si trovava nel cuore dei Monti Lepini, per fare una bella passeggiata tra la natura insieme a un'altra persona. Secondo le informazioni ricevute, la donna ha perso l'equilibrio ed è scivolata per cento metri. A fare l'allarme la persona che si trovava in sua compagnia, che ha assistito alla scena e che si allarmata per le sue condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti ben 25 operatori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse stazioni del Lazio, che hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a raggiungerla. I soccorritori infatti sono arrivati a bordo dell'eliambulanza del 118 ma a la fitta vegetazione non ha consentito il recupero tramite verricello. Gli operatori hanno dovuto affrontare un percorso impegnativo per trarla in salvo, hanno percorso con la barella a due spalle sei chilometri di sentiero con terreno ghiacciato al buio e diversi tratti esposti al forte vento che ha imperversato su tutta la regione i giorni scorsi e che ha mietuto diverse vittime. I soccorritori una volta tratta in salvo la donna, l'hanno stabilizzata, per poi trasportarla a spalle con una barella portantina fino al primo punto che potesse raggiungere un'ambulanza. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Carpineto Romano.

Escursionisti dispersi sui Monti Lepini

Due escursionisti 60enni si sono persi a Carpineto Romano sui Monti Lepini durante una passeggiata lo scorso 22 ottobre complice il maltempo, a causa di un temporale che rendeva ancora più complicata la visibilità tra la vegetazione. A aiutarli gli uomini del Soccorso Alpino e i carabinieri che dopo alcune ore li hanno trovati e recuperati. Nelle stesse ore il Soccorso Alpino del Lazio è inoltre intervenuto nel comune di Veroli per prestare soccorso a un 38enne caduto dalla bicicletta. L'uomo, raggiunto anche dal personale medico del 118 e dall'eliambulanza è stato elitrasportato a Roma, dove ha ricevuto le cure necessarie al caso.