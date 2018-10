in foto: Foto di Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS

Si erano persi sui Monti Lepini, nel territorio di Carpineto Romano, comune metropolitano della Città di Roma Capitale. Sono state ore di paura per due escursionisti romani sessantenni che sono rimasti bloccati in montagna, durante una passeggiata. Un'occasione per evadere dal caos quotidiano avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, fortunatamente non è stato così. A dare l'allarme i carabinieri sono stati i due pensionati che, rendendosi conto di non riuscire a tornare in dietro, hanno chiamato aiuto, con la speranza che qualcuno andasse a salvarli. I due sessantenni sono stati messi in difficoltà da un violento temporale che ha complicato maggiormente la visibilità della zona circostante senza permettergli di poter raggiungere di nuovo il punto di partenza. I militari sono intervenuti immediatamente sul posto insieme al Soccorso Alpino. Le squadre di terra del Cnsas di Collepardo e Latina li hanno in breve tempo individuati e raggiunti, poi, li hanno riaccompagnati in località Pian della Faggeta, dove avevano parcheggiato la loro auto. Sul posto anche gli uomini della Protezione civile regionale.

Nelle giornata di ieri il Soccorso Alpino del Lazio è inoltre intervenuto nel comune di Veroli per prestare soccorso a un 38enne caduto dalla bicicletta. L'uomo, raggiunto anche dal personale medico del 118 e dall'eliambulanza è stato elitrasportato a Roma, dove ha ricevuto le cure necessarie al caso.