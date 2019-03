in foto: Un altro cittadino sorpreso a disfarsi di rifiuti ingombranti vicino a un cassonetto

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, mostra un altro video che ritrae uno ‘zozzone', come lo definisce la stessa prima cittadina, mentre tenta di disfarsi di un frigorifero. Con un carrello ha trasportato e abbandonato l'elettrodomestico accanto a un cassonetto dei rifiuti nella zona sud-est di Roma. Dovrà pagare una multa di 600 euro. Il cittadino è stato sorpreso dagli agenti del nucleo Pics Ambiente.

La sindaca Raggi: "Roma va rispettata"

"Voglio ricordare a tutti i romani che i frigoriferi (come vecchie televisioni, computer, stampanti o lampade) rientrano nella categoria dei rifiuti elettronici che, come i rifiuti ingombranti (porte, armadi, cucine, materassi, divani, letti, reti, mobili, arredi, sedie, tavoli), si possono smaltire gratuitamente presso le isole ecologiche presenti in ogni municipio della città. Inoltre è possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero ChiamaRoma 060606 o compilando il modulo che si può scaricare dal sito di Ama, l’azienda municipalizzata che gestisce la raccolta dei rifiuti", spiega la sindaca Raggi su Facebook. "Roma va rispettata e continueremo a tutelare tutti i cittadini onesti che vengono danneggiati da questa minoranza di incivili", ha scritto ancora la prima cittadina. Nelle scorse settimane Raggi ha postato su Facebook altri video simili: qualche giorno fa è stato pubblicato un video di un cittadino sorpreso a gettare tra i rifiuti una tanica di olio esausto e ancora prima la sindaca aveva denunciato alcune persone che scaricavano nei cassonetti il carico di un furgoncino.