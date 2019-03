Nuovo capitolo della guerra agli "zozzoni" dichiarata dall'amministrazione del Movimento 5 stelle a chi sporca la città, e condotta a suon di post e video della sindaca Virginia Raggi in prima persona. Oggi sulla sua pagina Facebook la sindaca ha condiviso un breve filmato in cui si vede un uomo, presumibilmente impiegato in una cucina di un ristorante o di un locale, depositare in pieno giorno due latte piene di olio esausto in mezzo alla strada, proprio di fianco ai cassonetti dell'immondizia. Purtroppo per lui appostati c'erano degli agenti di Polizia Locale che hanno filmato la scena fermandolo in flagranza. L'olio esausto infatti andrebbe smaltito correttamente portandolo presso le isole ecologiche.

"Come vedete nelle immagini non l’ha passata liscia: gli è stata fatta una multa di 600 euro per abbandono illecito di rifiuti. È poco. Lo so…. Ma stiamo lavorando per aumentare l’importo delle multe. – scrive Raggi – I proprietari di ristoranti o bar, ed in generale tutti coloro che hanno attività commerciali, hanno l’obbligo di comunicare all’Ama (la società che si occupa dei rifiuti nella capitale) la loro utenza in modo che l’azienda passi a ritirare i rifiuti presso il loro locale".

"I cassonetti sono a servizio delle abitazioni: il loro numero è rapportato al numero di abitanti di un palazzo e non possono essere riempiti di rifiuti dei commercianti. È questo uno dei motivi per i quali spesso i cassonetti sono colmi e alcune persone si sentono autorizzate a lasciare in strada i rifiuti soprattutto in zone dove sono presenti tante attività commerciali o di ristorazione", conclude la sindaca.