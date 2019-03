Mille ‘zozzoni' multati e oltre 500mila euro di sanzioni andati alle casse del Comune. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato i risultati della ‘guerra' a chi sporca la città abbandonando immondizia, sacchi della spazzatura, elettrodomestici, mobili e altri rifiuti lungo le strade della Capitale. Molti dei responsabili sono stati inchiodati dalle telecamere installate dal Comune, da quelle di sicurezza dei negozi o anche dagli smartphone di altri cittadini. Lo scorso anno, ha ricordato la sindaca Raggi, "ho istituito una squadra speciale della Polizia Locale di Roma Capitale, il gruppo Pics Ambiente, che indaga su questi reati e multa queste persone. I risultati sono sorprendenti: 964 persone sanzionate per un totale di 557.000 euro di multe erogate. Un dato è sconfortante: il 30 per cento delle persone multate proviene da Comuni limitrofi a Roma. A volte si tratta di persone che vivono fuori città, non fanno la differenziata nel loro Comune di residenza e, quando vengono in città per lavorare, pensano bene di portare la loro spazzatura con sé per scaricarla in strada a Roma. Nel 2018 abbiamo speso ben 2.999.239 euro per rimuovere rifiuti abbandonati in strada. Soldi che pagano tutti i cittadini di Roma. È una battaglia culturale che dobbiamo portare avanti insieme. Prima o poi gli faremo passare la voglia di sporcare la nostra città".

Nelle scorse ore, come aveva già fatto in passato, la sindaca ha pubblicato un video in cui si vedono due cittadini gettare vecchi mobili e divani smontati all'interno dei cassonetti: "Ecco altri due incivili pizzicati stavolta nella periferia sud-est di Roma, in zona Romanina. Gli agenti del reparto Pics Supporto Ambiente, insospettiti dalla sosta di un camion vicino ai cassonetti, si sono appostati per capire cosa stesse succedendo: dopo alcuni minuti i vigili hanno notato che parti di vecchi mobili e divani smontati e ridotti in pezzi venivano gettati all’interno dei cassonetti".