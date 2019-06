in foto: Niente più sigilli davanti all’ingresso della metro A Repubblica

Alle 5.30 di oggi, mercoledì 26 giugno, ha riaperto la stazione della metro A Repubblica a Roma. L'annuncio era stato dato già ieri dalla sindaca Virginia Raggi, che in un messaggio aveva spiegato: "La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione". Questa mattina l'Atac ha confermato la regolare riapertura della stazione fin dall'inizio del servizio, comunicando che i treni hanno ripreso a fermare.

La metro Repubblica era chiusa dal 23 ottobre 2018

Per tutti i romani e anche per i turisti si tratta di una bella notizia, attesa da oltre otto mesi: la fermata Repubblica era infatti chiusa dallo scorso 23 ottobre, quando il crollo di una scala mobile aveva provocato il ferimento di 24 tifosi del Cska di Mosca, squadra calcistica impegnata in un match nella Capitale. Per tre mesi la stazione era rimasta sequestrata dalla questura per le indagini: succcessivamente erano partiti i lavori di manutenzione che si erano prolungati per altri mesi. Dopo la conclusione dei lavori sono terminati con esito positivo anche i collaudi delle scale mobili oggetto degli interventi: la stazione metro ha così riaperto i battenti. Resta ancora chiusa, invece, la stazione Barberini, sempre sulla linea A: anche per questo resta attivo il servizio di autobus navetta di supporto MA10 che collega Termini, Repubblica e Barberini.