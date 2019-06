in foto: Stazione Repubblica della Metro A

Domani, mercoledì 26 giugno, riaprirà la stazione della Metro A Repubblica. L'annuncio è stato dato dalla sindaca Virginia Raggi: "La stazione Repubblica della metro A riaprirà domani mattina in sicurezza. Ci scusiamo per i disagi che cittadini e commercianti hanno dovuto affrontare in questi mesi a causa dei lavori straordinari di manutenzione". Evidentemente, dopo i lavori di ripristino delle scale mobili da parte della ditta costruttrice, sono terminati anche i collaudi ad opera dell'Ustif, l'ufficio del Ministero dei Trasporti, che ha dato parere positivo per la riapertura della stazione.

Fermata Repubblica Metro A riapre alle 5,30 del 26 giugno 2019

La fermata Repubblica è chiusa dal 23 ottobre scorso, quando il crollo di una scala mobile provocò il ferimento di 24 tifosi del Cska di Mosca. Per tre mesi la stazione fu sequestrata dalla questura per indagini. Il comunicato ufficiale di Atac: si sono conclusi con esito positivo i collaudi alla stazione Repubblica delle scale mobili oggetto di intervento. Nel corso della giornata di oggi verranno completate le operazione di messa in sicurezza e pulizia della stazione che riaprirà a inizio servizio di domattina alle 5,30.