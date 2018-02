Dopo la neve caduta ieri, sulle strade di Roma il pericolo è rappresentato dalle lastre di ghiaccio che si sono formate in diverse zone della capitale, creando disagi alla circolazione. Per questo Luceverde, riscontrando "condizioni di guida difficoltose e possibili tratti ghiacciati", questa mattina invitava "gli automobilisti ad adottare comportamenti alla guida dei propri veicoli idonei alle condizioni meteo". Disagi in particolare a Centocelle, dove in via della Primavera i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina chiudendo un tratto di strada per la presenza di ghiacchio. Chiusure a Ciampino e su via di Val Melaina al Tufello per la caduta di rami sulla carreggiata.

Mattinata di disagi per il ghiaccio sulle strade.

Difficoltà di circolazione per la strada ghiacciata anche su via Cristoforo Colombo, sulla Tangenziale Est, su via Flaminia Nuova e il Lungotevere. Le situazioni più critiche sulle consolari in ingresso in città, in particolare su Cassia, Pontina e Salaria. Sulla Cassia Veintana e su via Nomentana subito fuori il Gra rallentamenti e disagi, su via Appia ai Castelli Romani e su via Nettunense. Anche in questo caso il problema è stato rappresentato dal ghiacchio.

Incidente su via Cristoforo Colombo.

Un grave incidente si è infine verificato su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via Oropa all'altezza della Montagnola. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat 500 e una Lancio Y. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, uno dei quali in codice rosso, e trasportati in ambulanza all'ospedale San Filippo Neri.