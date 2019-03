Investimento mortale nella mattina di oggi – lunedì 11 marzo – a Roma. Erano circa le 6.45 quando una donna di 51 anni è stata travolta da un'automobile mentre attraversava la sede stradale su via di Rocca Cencia alla Borghesiana, estrema periferia est della capitale. Soccorsa da un'ambulanza del 118 giunta sul posto, le sue condizioni in un primo momento non sembravano particolarmente gravi ed era stata ricoverata in ospedale in codice giallo. Dopo l'ingresso in pronto soccorso le sue condizioni si sono però velocemente aggravate fino al decesso arrivato attorno alle 12.30: sulla salma sarà disposta l'autopsia per stabilire cosa sia accaduto. Al vaglio la posizione dell'uomo al volante, un 39enne che si è fermato a prestare soccorso chiamando il numero d'emergenza. Sul posto per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità da parte del VI gruppo Torri della polizia locale.

Tangenziale Est: autocarro in fiamme

Sempre questa mattina gravi disagi alla circolazione a causa di un altro incidente, avvenuto questa volta sulla Tangenziale Est dove un autocarro è andato in fiamme per ragioni ancora da chiarire. Non ci sono state fortunatamente vittime né feriti.