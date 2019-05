Non si è trattato di un suicidio ma di un incidente. È arrivata la conferma sulla dinamica dell'accaduto dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza passate al vaglio dai poliziotti, dalle quali è emerso che la donna morta sotto alla metro A alla fermata Lepanto è scivolata. La vittima è precipitata sui binari ed è rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie. Poi, l'arrivo del convoglio, che l'ha travolta. Il tragico episodio è avvenuto questa mattina, quando, intorno alle ore 11 di oggi, giovedì 28 maggio, il macchinista alla guida del convoglio ha visto apparire la donna sui binari, così come ha raccontato alle forze dell'ordine, ma di non essere riuscito a frenare in tempo per evitare di travolgerla. L'uomo è in forte stato di choc.