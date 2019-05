Tragedia alla stazione Lepanto della metro A di Roma, dove una donna è morta dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie. Il tragico episodio è accaduto la mattina di oggi, giovedì 30 maggio, intorno alle ore 11. Secondo le informazioni apprese, la vittima è una quarantenne di nome Adij Wagne. La scena si è svolta davanti a decine di passeggeri che in quel momento erano in attesa dell'arrivo del convoglio, che viaggiava in direzione Anagnina. Presente il personale Atac che è intervenuto a seguito dell'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e le forze dell'ordine. Purtroppo per la vittima dell'incidente non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, a causa dell'impatto con il convoglio. Sul caso indagano i poliziotti del Commissariato Prati, che hanno svolto i rilievi del caso.

Donna morta sotto la metro a Lepanto: le ipotesi

Non è ancora chiara la dinamica di fatti, sulla quale stanno lavorando gli agenti che hanno sequestrato le riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della stazione, e che dovranno ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi maggiormente accreditata al momento è che la donna si trovasse in prossimità della linea gialla che segnala ai passeggeri di prestare attenzione per non cadere sui binari, e che sia precipitata per una distrazione. Ma si tratta di una primissima ricostruzione perché non è ancora chiaro infatti se il convoglio l'abbia travolta durante l'arrivo in stazione o mentre stava ripartendo. Forse, se la banchina era particolarmente affollata, qualcuno può averla spinta inavvertitamente. Tuttavia al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella del gesto volontario e le indagini sono in corso.

Chiusa la tratta tra San Giovanni e Battistini

Inevitabili i problemi alla circolazione. La tratta della metro A tra le fermate di San Giovanni e Battistini è temporaneamente interrotta, mentre tra San Giovanni e Anagnina è attiva con rallentamenti. I treni transitano invece tra Anagnina e Termini e tra Lepanto e Battistini. Il disagio nell'attesa del termine dei rilievi scientifici, degli accertamenti e degli interventi necessari a recuperare il corpo. Su Twitter InfoAtac ha informato i gli utenti del servizio pubblico, spiegando che "l'inconveniente è dovuto a una persona sui binari" e ha spiegato che: "sono state attivate navette sostitutive".