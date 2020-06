in foto: Piazza del Campidoglio, Roma.

Un dipendente di Palazzo Senatorio è risultato positivo al coronavirus. Gli uffici del Comune di Roma resteranno chiusi per la giornata di domani, sabato 6 giugno, per le operazioni di sanificazione, come da prassi sanitaria. A comunicarlo una nota del Campidoglio arrivata in serata. Secondo le informazioni apprese il lavoratore ha scoperto di aver contratto la malattia dopo essersi sottoposto ai test sierologici, che hanno richiesto ulteriori indagini, fino all'esito positivo. Al momento non sono note le sue condizioni di salute. Nelle ultime 24 ore nella Capitale sono 8 i nuovi contagi di coronavirus registrati. Lo scorso aprile il Covid ha ucciso all'età di sessant'anni il dirigente dell'Anagrafe Centrale del Comune di Roma. In quell'occasione Virginia Raggi ha intitolato ad Aulo Mechelli la Sala dei Giuramenti.

Nel Lazio oggi nuovi contagi, di cui 8 a Roma città

Il bollettino della Regione Lazio di venerdì 5 giugno registra 9 nuovi contagi nel Lazio, di cui 8 sono riconducibili a Roma città, mentre uno alle Asl di altre province. Sono 49 le persone guarite nelle ultime 24 ore, in tutto 4309, mentre 5 i decessi, per un totale di 754. Complessivamente nel Lazio al momento 2710 attuali casi positivi, di cui 2179 in isolamento domiciliare, 480 pazienti ricoverati non in terapia intensiva, mentre 51 più gravi sono in terapia intensiva. In tutto sono stati esaminati 7773 casi.