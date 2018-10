in foto: Foto dall’account Twitter del giornalista Corrado Formigli

Una manifestazione di cittadini e comitati contro la sindaca Virginia Raggi, nata dall'appello delle pagine Facebook "Roma per tutti tutti per Roma" e "Riprendiamoci Roma", e da una lettera di sei cittadine. #RomaDiceBasta l'hashtag scelto per il sit in piazza del Campidoglio, a cui hanno partecipato migliaia di romani. "Dimissioni, dimissioni", lo slogan più gettonato all'indirizzo della sindaca Virginia Raggi.

Una mobilitazione quella di oggi che potrebbe essere la prova generale per una nuova iniziativa nel caso di condanna di Raggi , nel processo che la vede imputata per falso, e la cui sentenza è prevista per il prossimo 10 novembre. Una manifestazione ufficialmente apartitica e senza bandiere, ma che ha visto la partecipazione di molti esponenti politici, soprattutto del centrosinistra e del Partito democratico.

Da questa piazza, composta da cittadini che chiedono soprattutto che le buche siano riparate, un trasporto pubblico efficiente, una città pulita e un sistema di raccolta dei rifiuti che funzioni, potrebbero venire diversi grattacapi per l'amministrazione pentastellata. Un'opposizione oggi in Campidoglio che è difficile bollare come ideologica, di destra o di sinistra, dove si trovano moltissimi elettori delusi proprio del Movimento 5 stelle, e che rappresenta proprio il clima e le istanze su cui Raggi e i suoi hanno costruito la loro vittoria.