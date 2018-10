in foto: Chiostro del Bramante – Roma

Crollata un'istallazione d'arte al chiostro del Bramante a Roma, dove è stata allestita la mostra "Dream. L'arte incontra i sogni". In un video pubblicato su Instagram si vede un'lungo tubo bianco crollare improvvisamente al centro della sala. Stando a quanto si apprende, non c'è stato alcun ferito. Non è chiara l'ora in cui si sarebbe verificato l'incidente. Per ora non sono state diffuse altre informazioni.

L'incidente durante la violentissima grandinata di ieri sera

Da quanto si vede nel video, le fortissime precipitazioni di ieri potrebbero aver causato la rottura del tubo bianco sospeso al centro del chiostro. Il girato è stato pubblicato su Instragram nel corso della serata di ieri. Il nubifragio di ventiquattro ore fa ha causato danni soprattutto nella zona est di Roma, dove alcune strade sono diventate letteralmente fiumi d'acqua e ghiaccio. Questa mattina, per liberare un sottopassaggio nel quartiere di Tor Tre Teste è dovuto intervenire anche uno spazzaneve. Il Chiostro del Bramante si trova nel centro storico di Roma, zona che sembrava non aver subito grossi danni dalla violentissimi grandinata di ieri sera.