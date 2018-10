in foto: La grandine che ha ricoperto le strade di Roma

Devastanti gli effetti della violenta ondata di maltempo che, a partire dalla serata di ieri, domenica 21 ottobre, si è abbattuta su Roma. La zona Sud e quella Est in particolare, sono state colpite da una violenta grandinata che ha paralizzato le strade – in particolare via Palmiro Togliatti, all'angolo con la Prenestina – ricoprendo l'asfalto con un manto bianco simile a neve. Chicchi grandi come ceci hanno flagellato la Capitale: in molti casi gli automobilisti sono rimasti intrappolati all'interno delle proprie vetture e sono riusciti a mettersi in salvo soltanto rifugiandosi sopra i tetti della auto. La Protezione Civile ha lavorato per gran parte della notte per riuscire a liberare le strade dalla coltre di ghiaccio che le ha ricoperte.

Stazioni della metro allagate

Difficile anche la situazione per quanto riguarda le stazioni della metropolitana: almeno sei quelle chiuse a causa del maltempo. A Centocelle, come dimostra un video che sta girando sul web, la stazione Gardenie della metro C è stata completamente allagata dalla pioggia, con le scale che conducono all'esterno delle stazione che si sono trasformate in una specie di cascata.