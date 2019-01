in foto: Nereo

Sarebbe una donna di 50 anni, italiana e incensurata, il pirata della strada che ha travolto e ucciso Nereo Murari, il clochard che amava i libri. L'uomo è stato investito da una Smart nera una settimana fa, mentre attraversava la strada da Corso d'Italia a via Po. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale del gruppo Sapienza Parioli per risalire al responsabile che potrebbe essere indagato per omissione di soccorso e omicidio stradale. La persona al volante infatti, dopo aver urtato il senza tetto, è fuggita senza prestare soccorso. Come riporta il Messaggero, i vigili urbani sono riusciti a risalire alla conducente e l'hanno portata negli uffici del comando, dove verrà interrogata, alla presenza del pubblico ministero Giovanni Battista Bertolini.

Le indagini

Gli agenti sono risaliti alla donna passando al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo le informazioni apprese, la 50enne percorreva lo stesso tragitto ogni giorno, per recarsi sul luogo di lavoro, poco distante dal punto in cui è avvenuto il drammatico incidente. Secondo quanto appreso, una prima testimonianza l'ha fornita il suo compagno, che si è assunto la responsabilità di essere lui alla guida dell'auto al momento dell'accaduto. Ma la sua versione dei fatti non ha convinto gli agenti che intendono sentire cosa ha da dire la donna.

Nereo, il clochard gentile che amava i libri

Erano le cinque del mattino del 7 gennaio quando Nereo è stato travolto e ucciso in via Corso d'Italia. I soccorritori lo hanno trovato riverso a terra, ormai senza vita e non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Accanto a lui c'era la sua cagnolina Lilla, che non lo aveva abbandonato e ha continuato a vegliarlo. La notizia del drammatico incidente ha toccato molto il quartiere: Nereo infatti era molto conosciuto. In tanto lo ricordano per la sua gentilezza e per l'amore verso i libri. Quella di vivere in strada era stata una sua scelta, dopo diverse esperienze vissute in giro per il mondo, aveva scelto come casa Roma, e il cielo stellato della Capitale come tetto sotto al quale passare la notte. Molti si sono stretti in preghiera affettuosamente per ricordarlo.